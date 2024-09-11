بزشكيان بالعراق لتعزيز التعاون.. تحطم مروحية بغزة حدث عرضي أم مقاوم؟

العالم - بانوراما

ووقع الجانبان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والربط الحديدي، وشددت طهران وبغداد على تقوية العلاقات وتوسيع التبادلات التجارية بينهما.



وجدد الطرفان رفضهما توسعة الصراع في غزة، وأدان بزشكيان الدعم الأمريكي والأوروبي لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وبعد لقائه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يلتقي بزشكيان كبار القادة العراقيين في النجف وكربلاء والبصرة وأربيل.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعتراف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين، أربعة منهم في حالة خطرة في تحطم مروحية بلاك هوك جنوبي قطاع غزة.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المروحية تحطمت في محور فيلادلفيا بمدينة رفح عندما كانت بصدد إخلاء جندي إسرائيلي أصيب بجروح خطرة خلال المعارك وإن المروحية ارتطمت بالأرض وتحطمت عند اقترابها من عملية الهبوط النهائي، حيث لايزال الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادثة.



ولم يعلن الجيش الإسرائيلي إلى الآن إن كان التحطم نتج عن حدث عرضي أو فني أو بفعل نيران المقاومة. ويقول الإسرائيليون إن هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عاما

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