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الخارجية البريطانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن

الخارجية البريطانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن علي متين فر، اليوم الأربعاء.

العالم - إيران

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت الدبلوماسي الإيراني والقائم بأعمال السفارة الايرانية في لندن علي متين فر، عقب الاتهامات الغربية لإيران حول إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد الماضي الاتهامات الغربية عبر تقارير تفيد بإرسال طهران صواريخ باليستية لروسيا لدعمها في حربها مع أوكرانيا، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الادعاء المتكرر" له دوافع سياسية لدول غربية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لم تكن جزءا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه.

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