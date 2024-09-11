داخلية غزة تصدر توجيهات فيما يخص جهات تدعي أنها جمعيات خيرية

العالم - فلسطين

وهذا نص ما جاء في بيان الوزارة:

- تهيب وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمواطنين في قطاع غزة إلى الحذر من تقديم أية معلومات أو بيانات عبر الاتصالات لأية أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية أو مؤسسات إغاثية، ويطلبون من المواطنين معلومات مفصلة عن أماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم أو جيرانهم، بحجة تقديم مساعدات أو طرود أو مبالغ مالية.

- نؤكد أن تقديم المعلومات أو تحديث البيانات لدى المؤسسات والجمعيات التي تنشط في العمل الإغاثي، يتم حصراً عن طريق المقابلة الوجاهية أو داخل المقار المعروفة لتلك الجمعيات و المؤسسات.

- ثبت من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن العديد من الاستهدافات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين خلال الفترة السابقة والتي أدت لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، تمت عن طريق تقديم معلومات عبر الهاتف الجوال لأجهزة مخابرات الاحتلال انتحلت صفة جمعيات ومؤسسات إغاثة محلية و دولية معروفة.

- إن الجهات المخولة بجمع البيانات بغرض تقديم المساعدات للمواطنين والنازحين، تقوم بذلك عن طريق المقابلة الوجاهية وليس عبر الجوال.

- نهيب بالمواطنين لعدم التجاوب مع أية اتصالات تردهم في هذا الإطار مهما كان اسم المؤسسة المتصلة حتى لو ادعت أنها جهات حكومية، كما نهيب بوسائل الإعلام المحلية و الإذاعات الفلسطينية و نشطاء التواصل الاجتماعي للمساهمة في توعية المواطنين بهذا الصدد.