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مصادر فلسطينية: جريحان بقصف مسيرة "اسرائيلية" لدراجة نارية على طريق بلدة البياضة جنوب لبنان

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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