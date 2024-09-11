الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدات علما الشعب ، مروحين ، وام التوت ، بجنوب لبنان

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :