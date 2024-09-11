الكشف عن بيع تمثال برونزي يمني عمره أكثر من 3 آلاف عام

العالم - اليمن

وأوضح محسن في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن التمثال يعود لرجل من الألفية الأولى قبل الميلاد، يبلغ طوله 13 سم فقط، وقد تم بيعه في مزاد بلاكاس (لندن) في الثالث من يوليو 2023م.

وأضاف أنه على الرغم من صغر حجم التمثال، إلا أن تفاصيله الأثرية "أثارت الدهشة والإعجاب"، الأمر الذي يظهر براعة الفنانين اليمنيين في تلك الحقبة.

ووفق محسن فإن موقع المزاد وصف التمثال بأنه "رجل عربي من النحاس من غرب آسيا"، وهو مصطلح بات شائعاً في وصف التحف اليمنية في الخارج.

واشار إلى أن العديد من دور المزادات تتجنب استخدام تسمية اليمن في وصف القطع الأثرية، خاصة تلك المستخرجة بطرق غير قانونية.

عوضاً عن ذلك يُطلق على هذه القطع اسم "آثار العربية الجنوبية" في محاولة لطمس الهوية الثقافية لليمن، منوهاً الى أنه بات يطلق اسم (اليمن) على نوعين من الآثار "الإسلامية اليمنية".