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سقوط صواريخ اطلقت من لبنان على محيط مستوطنة "بتست"بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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