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كتائب القسام: قصفنا من جنوب لبنان مقر اللواء الغربي 300 التابع للاحتلال في خربة ماعر شمال فلسطين المحتلة بـ 30 صاروخا

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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