لافروف يدعو نظيره الإيراني لزيارة روسيا

العالم - إيران

وبحسب وكالة "تاس" الروسية فإن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت في مؤتمرها الصحفي اليوم، عن قرار وزير الخارجية لافروف لدعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة روسيا.

وقالت زاخاروفا إن العلاقات بين البلدين ستتواصل لتحقيق الاهداف ذات الاهتمام المشترك.

ووجه لافروف رسالة تهنئة لعباس عراقجي بتعيينه في منصب وزير الخارجية، معربا فيها عن أمله في التفاعلات البناءة وتوسيع التعاون والعلاقات بالسياسة الخارجية بين البلدين في إطار مصالح الشعبين وتعزيز التعاون لتقوية السلم والأمن الدوليين.