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الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني لديها

الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني لديها
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية استدعاء السفير الإيراني لديها على خلفية الاتهامات الغربية بإرسال طهران صواريخ إلى روسيا.

العالم - إيران

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" ردا على الاتهامات الغربية الفارغة:

"مجددا، تتصرف الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية، بناء على معلومات مخابراتية خاطئة ومنطق معيب؛ لم تسلم إيران صواريخ باليستية لروسيا".

وأمس دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الإجراء الغربي بإلغاء الاتفاقيات الثنائية لتقديم الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية بحجة التدخل في الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن أميركا والدول الأوروبية الثلاث (انجلترا والمانيا وفرنسا) هي المصدر الرئيسي للسلاح إلى الكيان الصهيوني والشركاء في المذبحة الجماعية للشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية في غزة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية سياساتهم الخاطئة.

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