شاهد: مخيم ’نورشمس’ أيقونة في الثبات والمقاومة بوجه الصهاينة

العالم - خاص العالم

من بين الركام والدّمار ينبت الأمل من جديد حيث لا يزال أهالي مخيم نورشمس يثبتون أنهم متمسكون بمخيمهم رغم تدميره المتكرر ليصبح بيئة طاردة للعيش.

وبعد ليلة صعبه من الاقتحام الاسرائيلي وهدم لمنازل على رأس من فيها يفشل الاحتلال من جديد فهذه آمنة تخرج من منزلها كالعنقاء بعد ساعات من تدميره، اذا كان المقصود بامنة انها المرأة التي انزلت بواسطة رافعة للدفاع المدني .. فيجب ان نشير الى انها تنزل بهذه الطريقة لان الاحتلال هدم درج المنزل لديها خلال القصف.

حي من أحياء غزة هكذا يوصف نور شمس حاله كباقي المخيمات مع ازدياد العمليات التدميرية والدموية وفي الجهة المقابلة لا يزال الاحتلال يتوغل في مدينة طوباس حيث خلف خمسة شهداء بقصف جوي استهدف مركبة في المدينة.

جاء اقتحام طولكرم ومخيماتها ومدينة طوباس استكمالاً للعملية العسكرية الطويلة التي اطلق عليها الاحتلال المخيمات الصيفية التي لا بوادر لإنهائها.