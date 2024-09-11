الاحتلال يعلن مقتل الرقيب أول 'جيري حنغهال' خلال عملية دهس

العالم - الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سائق صهريج نفذ عملية الدهس، واصفة الحادث بالسيء للغاية، وهرعت قوات الاحتلال بشكل مكثف إلى موقع العملية عند مدخل مستوطنة "جفعات أساف" شرقي رام الله.

وباركت حركة حماس ولجان المقاومة الفلسطينية العملية، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تلقّى بلاغاً "عن عملية دهس تخريبية بالقرب من مفرق غفعات أساف قرب رام الله حيث حُيِّد مخرب في المكان. وتعمل قوات جيش الدفاع على إغلاق طرقات في المنطقة"، قبل أن يعلن بعد ساعات، مقتل الرقيب أول "جيري حنغهال" من كتيبة نحشون في لواء كفير، خلال عملية الدهس.

وكانت "نجمة داوود الحمراء"، قد قالت في وقت سابق إنها تلقّت بلاغاً عن "شاحنة صهريج غاز، أصابت أحد المارة بالقرب من تقاطع الطرق جفعات أساف"، مشيرة إلى أنّ فريقها يقدّم في المكان علاجاً إلى شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاماً بحالة بالغة الخطورة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بعد عملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين، والتي نفذها سائق شاحنة فلسطيني. وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال أغلقت عدداً من مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وسط تشديد إجراءاتها العسكرية والتضييق على الفلسطينيين.