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جيش الاحتلال يفجر منزل احد المقاومين داخل مخيم طولكرم

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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