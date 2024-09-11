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مراسلة العالم: نادي الاسير يؤكد اعتقال الاحتلال 11 فلسطينيا في طوباس وطمون منذ فجر اليوم

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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