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كتائب شهداء الاقصى: نخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بالاسلحة الرشاشة والعبوات في طوباس

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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