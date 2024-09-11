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الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 اشخاص اثر استهداف الاحتلال مركبة قرب طولكرم

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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