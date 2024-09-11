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الصحة الفلسطينية:طيران الاحتلال يقصف منزلا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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