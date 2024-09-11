شاهد بالفيديو.. حزب الله يرد بالنار على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي

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تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية موسعة ضد المقاومة في جنوب لبنان قابلتها المقاومة بشن هجوم موسع على عدة مواقع لجيش الاحتلال في الشمال الفلسطيني المحتل.

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وموقع رويسة ‏القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وثكنة يتموضع ‏فيها جنود الاحتلال في موقع المطلة بالصواريخ محققين اصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

كما اعلن حزب الله في بيان استهداف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا و استهداف حاجز عسكري في ‏مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة محققا فيه اصابات مباشرة.كما قصف حزب الله بصليات من صواريخ كاتيوشا المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة مائة وستة واربعين في قاعدة أبيريم المستحدثة مؤكدا أن هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏.

وفي السياق اعلن جيش الاحتلال اصابة جندي بجروح خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه كيبوتس مشيرا الى إطلاق ستين صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان.

وافادت وسائل اعلام اسرائيلية بسقوط صواريخ في الجليل الأعلى عقب دوي صفارات الإنذار في كفار سولد كما أكدت إصابة وحدة سكنية في مستوطنة 'شتولا' بشكل مباشر، بنيران أُطلِقَت من لبنان، وتحقيق إصابة مباشرة في مستوطنة 'المطلة' بواسطة صاروخ مضاد للدروع، وسقوط مقذوف في 'عرب العرامشة'.

هذا افادت مصادر لبنانية بشن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة زبقين، بالإضافة إلى غارات أخرى على أطراف بلدات القليلة وراشيا الفخار وياطر، واستهداف دبابة إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا والخيام والوزاني بعدد من القذائف في حين اعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد، في حصيلةٍ أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل.كما وزفت المقاومة مجاهيدن ارتقا شهداء على طريق القدس.

سياسيا فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على شبكة لبنانية تدعي انها تدعم المقاومة الاسلامية في لبنان. واستهدفت العقوبات ثلاثة أشخاص وخمس شركات وسفينتين تزعم الوزارة انخراطهما في شبكة تمويل المقاومة اللبنانية.