الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
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مستوطنون يتظاهرون في الداخل المحتل للمطالبة بعقد صفقة تبادل اسرى مع المقاومة

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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