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حماس: الوفد المفاوض للحركة عرض مع رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية في الدوحة تطورات العدوان على غزة

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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