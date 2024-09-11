الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: الوفد المفاوض للحركة اكد في الدوحة استمرار ايجابية الحركة للتواصل لاتفاق وقف اطلاق النار بغزة بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :