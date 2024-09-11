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إيران تبدأ تأمين حدودها الشرقية باستخدام الأجهزة الذكية

إيران تبدأ تأمين حدودها الشرقية باستخدام الأجهزة الذكية
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوات البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، تنفيذ مشروع إغلاق الجدران الحدودية في شمال شرق البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية من قبل الوحدات الهندسية لدى هذه القوة المسلحة.

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، اليوم الاربعاء.

وأوضح قائد سلاح البر الإيراني: دخلت مراحل من هذا المشروع الوطني، حيز التنفيذ، وذلك باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة.

وأضاف: أن عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع افغانستان، سجّلت تقدما جيدا، ونحن نتطلع الى انجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له.

وخلص العميد حيدري الى القول: ان هذا المشروع الاستراتيجي، يسهم كثيرا في تأمين الحدود الإيرانية؛ مبينا أن جزءا كبيرا من هذا المشروع وبما يشمل العديد من الاقسام فيه، اكتمل لحد الان.

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