إيران تبدأ تأمين حدودها الشرقية باستخدام الأجهزة الذكية

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، اليوم الاربعاء.

وأوضح قائد سلاح البر الإيراني: دخلت مراحل من هذا المشروع الوطني، حيز التنفيذ، وذلك باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة.

وأضاف: أن عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع افغانستان، سجّلت تقدما جيدا، ونحن نتطلع الى انجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له.

وخلص العميد حيدري الى القول: ان هذا المشروع الاستراتيجي، يسهم كثيرا في تأمين الحدود الإيرانية؛ مبينا أن جزءا كبيرا من هذا المشروع وبما يشمل العديد من الاقسام فيه، اكتمل لحد الان.