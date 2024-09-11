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شاهد بالفيديو.. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف قوات الاحتلال لمركبة قرب طولكرم

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

استشهد 3 فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، بقصف جوي لجيش الاحتلال، استهدف مركبة قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها “نقلت ثلاثة شهداء جراء قصف سيارة في منطقة (عزبة الحج مسعود)، الواقعة بين بلدتي (اكتابا وشويكة)، قرب مدينة طولكرم”.

وبموازاة حربه على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 690 فلسطينيا، بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 فلسطيني، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وسحب الاحتلال قواته من جنين وطولكرم يوم الجمعة الماضي بعد هجوم استمر 10 أيام وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية، كما أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من مناطقها.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 341 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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