خلال يومين وفي محافظتين.. تطعيم 105 آلاف طفل ضد شلل الأطفال

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن القدرة قوله في بيان صحفي مقتضب، إن “الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 105،909 طفل خلال يومين من بدء الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الاطفال في محافظتي غزة والشمال”.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن طواقمها الطبية “أعطت لقاح شلل الأطفال لنحو 530 ألف طفل في قطاع غزة حتى مساء اليوم”.

وقالت “أونروا” في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، إن “طواقمها الطبية تعمل على مدار الساعة رغم التحديات، من أجل الوصول إلى جميع الأطفال تحت سن 10 سنوات في غزة، وإعطائهم اللقاح”.

يشار إلى أن “أونروا” أعلنت الثلاثاء،أن جيش الاحتلال أوقف قافلة تحمل طواقم طبية تابعة للأمم المتحدة، كانت متجهة إلى شمال القطاع لمدة 8 ساعات.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 341 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.