المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو

العالم - لبنان

وفي السياق، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر اليوم الخميس موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس 12-09-2024 موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-9-2024‏

‏08 ربيع الأول 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي