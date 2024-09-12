ايران تدعم اي مشروع للسلام بين روسيا وأوكرانيا

العالم - ايران

وفي كلمته في اطار الاجتماع الأمني الـ 14 لدول مجموعة بريكس المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ الاربعاء، شدد على اكبر احمديان ، على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم أي مشروع للسلام توافق عليه روسيا واوكرانيا، معلنا دعم ايران لمبادرة الصين والبرازيل حول هذه القضية.

وأقترح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان تشكل دول بريكس، مجموعة تعنى بمتابعة السلام المنشود بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة ثانية أقترح احمديان في أعمال الاجتماع الامني الـ 14، تشكيل هيكل أمني يختص ببريكس تحت عنوان" لجنة أمن بريكس".