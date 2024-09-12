الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في بلدة حجة شرق قلقيلية بالضفة الغربية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :