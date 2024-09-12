عضو كنيست يقتحم غرفة جريح فلسطيني ويتوعده بالإعدام + فيديو

العالم - الاحتلال

وسوكوت نائب عن حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اقتحم “سوكوت” الغرفة التي يرقد فيها الفلسطيني في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة.

وقال “سوكوت” متوجها بالكلام للفلسطيني المصاب: “سوف نحرص على أن تقتلك إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك” ".



وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، اعلن جيش الاحتلال في بيان إن جنديا برتبة رقيب يدعى “غيري غدعون هنغال” يخدم في “كتيبة نحشون” (90) ضمن “لواء كفير” (مشاة)، قُتل خلال عملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة “غفعات أساف” قرب رام الله.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، إن سائق الصهريج أصيب بجروح بالغة برصاص جيش الإحتلال.

بدورها، قالت القناة (12) العبرية، إن “سائق الصهريج هو هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله، (58 عامًا)، من سكان رافات قرب رام الله”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ملحوظا بموازاة العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث وسع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأسفر العدوان الصهيوني بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مجاعة قتلت عشرات الأطفال.