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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شمال مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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