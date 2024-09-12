"ملفات بيبي".. تفاصيل فيلم أرعب نتنياهو

العالم - الاحتلال



ونال هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا "إسرائيليًّا" و عربيًّا ودوليًّا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وتتصدر عناوينه الإعلام العبري.

هذه المعلومات الخطرة يتضمنها الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي" الذي عرض في مهرجان تورينتو الكندي، رغم محاولات نتنياهو وقفه أو تعطيله.

وبحسب القانون الصهيوني، يحظر نشر تسجيلات مرئية أو صوتية للتحقيقات إلا بإذن من المحكمة المختصة.

قبيل العرض الأول لفيلم "ملفات بيبي"، قدم نتنياهو طلبًا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة لعقد جلسة استماع عاجلة، نظرًا لنية تضمين الفيلم نشر وثائق مرئية أو صوتية من تحقيقاته، والأمر بحظر نشرها قبل الحصول على تصريح.

ولكن القاضي الصهيوني عوديد شاحام رفض طلب عقد جلسة استماع من جانب واحد، ولن يرد الادعاء إلا خلال يومين.

ولا تمنع محكمة الإحتلال عرض الفيلم في المهرجان في كندا، ولكنها تسمح بالرد تمهيدًا للنقاش حول البث في فلسطين المحتلة.

الفيلم الوثائقي الجديد في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عرض لأول مرة مقتطفات من تحقيقات نتنياهو بين عامي 2016-2018.

وتكشف التسجيلات عن التحقيقات مع رئيس وزراء الاحتلال وزوجته سارة ونجله يائير وأصدقاء نتنياهو ومقربيه بالإضافة إلى موظفي المنزل.

ومن بين الذين أجريت معهم مقابلات في الفيلم الشاهد الرئيس في القضية 1000 هداس كلاين، والشاهد في القضية 4000، والمتحدث السابق باسم نتنياهو نير حيفتس، ورئيس الشاباك السابق عامي أيالون، ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت.

وبحسب التقرير العبري، فإن الفيلم الذي تبلغ مدته نحو ساعتين، يعتمد على مئات الساعات من التسجيلات التي سُرِّبت للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، بالإضافة إلى لقطات تحقيقات الشرطة التي لم تُنشر قبل ذلك، وعرضت خلال الفيلم في مهرجان تورنتو.

وروّج صناع الفيلم المثير للجدل، في التعريف به أنه "يتحدث عن المعركة القانونية والتسريبات: "تيكي بيبي"، أو ملفات بيبي، وكل ما تريد معرفته عن الفيلم الذي يثير غضب إسرائيل".