الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة مسنة داخل مخيم طولكرم والاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول اليها

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :