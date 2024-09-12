مجازر الاحتلال تتواصل في غزة.. شهداء في قصف على مناطق مختلفة

العالم _ مراسلون

وفي اتصال مباشر أفاد مراسل قناة العالم في دير البلح أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة غارات على مناطق مختلفة شمال القطاع.

وأكد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في منطقة التوبة، مما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً آخر في حي التفاح، أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كثف هجماته على المناطق الجنوبية لحي الزيتون، حيث استهدف منزلاً في شارع البساتين، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين، وأشار إلى أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انتشال جثث الشهداء.

وقال مراسل العالم إن المنطقة الوسطى من قطاع غزة تعرضت لقصف إسرائيلي متواصل وعنيف، خصوصاً في مخيم النصيرات والمناطق الشمالية لمخيم البريج ومنطقة جحر الديك.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..