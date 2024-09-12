الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد شخصين باستهداف مسيرة اسرائيلية مركبة شرقي خان أرنبة بالقنيطرة السورية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :