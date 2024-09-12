قوات إسرائيلية خاصة متنكرة بزي نسائي تختطف جريحا من مستشفى + فيديو

العالم – مراسلون

وفي حديث مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن عملية "المخيمات الصيفية" التي بدأها الاحتلال في مدن الضفة الغربية مستمرة بوتيرة صاعدة أو نازلة.

وبشأن ما شهدته الضفة من اعتداءات أوضح أن قوات الاحتلال قتلت فجر اليوم مواطنا فلسطينيا من مخيم الفرعة جنوب يمدينة طوباس المحتلة، حيث أفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان فايز عبد الجواد البالغ من العمر 46 عاما استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه قناص إسرائيلي خلال عملية مداهمة للمخيم.

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت أيضا باقتحام عدد كبير من المنازل الفلسطينية في المخيم كما قالت بحثا عن مقاومين فلسطينين.

وأشار إلى أنه وفي منطقة جنوب الضفة الغربية وبالتحديد بلدة حلحول بالقرب من مدينة الخليل المحتلة قامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصره مستشفى محمود عباس، وقامت قوات خاصة من جيش الاحتلال متنكرة بزي نسائي باقتحام المشفى واعتقال جريح كانت تتم معالجته في هذا المشفى.

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