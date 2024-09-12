الرئيس الأوكراني: ليس بوسعي تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص، يوم الأربعاء: "مرة أخرى، ليس بوسعي تأكيد استخدام تلك الصواريخ بعد. وبإمكاني تأكيد ذلك فقط عندما نمتلك أدلة".

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية ادعت نقلا عن مصادرها بأن إيران سلمت صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

ونفت الخارجية الإيرانية توريد صواريخ إيرانية لروسيا. وأکد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاربعاء في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": مجددا، تتصرف الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية، بناء على معلومات استخبارية خاطئة ومنطق معيب؛ لم تسلم إيران صواريخ باليستية لروسيا. وأضاف: ينبغي للمدمنين على "العقوبات" أن يسألوا أنفسهم: كيف تستطيع إيران أن تصنع أسلحة متطورة وتبيعها؛ حسب زعمكم؟! وأکد وزير الخارجية على أن "العقوبات ليست حلا، بل هي جزء من المشكلة".

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هذه المعلومات ليست صحيحة.