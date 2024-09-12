استشهاد مواطنين سوريين جراء عدوان صهیونی على ريف القنيطرة

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كما ذكر مصدر محلي في مدينة القنيطرة لإذاعة "شام إف إم" أن شخصين استشهدا جراء استهداف سيارة من قبل جيش الاحتلال، شرقي خان أرنبة في القنيطرة.

من جهتها، أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارين في خان أرنبة الأول طال أحد المدنيين المزارعين بينما كان يعمل في بستانه وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الهجوم الثاني ذكرت الحسابات أنه استهدف سيارة مدنية واستشهاد من كان بداخلها وهما شخص عسكري والآخر مدني.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن جيش الاحتلال استهدف سيارة مدنية بواسطة طائرة مسيّرة على طريق القنيطرة - دمشق شرق خان أرنبة ما أدى لوقوع إصابات وتم نقلهم إلى مشفى أباظة لتلقي العلاج.

كما أعلنت وكالة سانا أن العدو الإسرائيلي اعتدى أيضاً بقذائف المدفعية على بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بجروح.