الرئيس بزشكيان يلتقي مسعود بارزاني

العالم - ايران

ووصل الرئيس بزشكيان، صباح اليوم (الخميس)، إلى أربيل، وكان في استقباله رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وبعد وصول الرئيس بزشكيان إلى أربيل، عقد الوفد الايراني اجتماعا مع كبار المسؤولين في كردستان العراق.

كما التقى الرئيس بزشكيان مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، لدى وصوله إلى أربيل.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إقليم كردستان العراق.

يشار الى ان الرئيس بزشكيان توجه إلى العراق امس الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وكان في استقباله رسمياً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي.