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قوات الاحتلال تواصل حصار مخيمي طولكرم ونورشمس في الضفة الغربية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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