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الصحة بغزة: 3 مجازر للاحتلال خلفت 34 شهيدا و96 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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