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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41118 شهيدا و95125 جريحا

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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