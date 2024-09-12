الشرطة الاسترالية تقمع الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة

العالم _ خاص بالعالم

التظاهرات المناهضة للعدوان على غزة في استراليا تدخل يومها الثاني رغمَ قمع قوات الشرطة.. وسار المتظاهرون في شوارع ملبورن ثاني كبرى المدن الاسترالية، واعتصموا حيث يقام معرض الدفاع الدولي للقوات البرية. مرددين شعارات مؤيدة لفلسطين، واخرى تطالب بوقف المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع.

وفي مواجهة المحتجين، أقامت الشرطة حواجز لمنع دخول الحشود إلى الطرق القريبة من مقر استضافة المعرض العسكري وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، وصفته الشرطة بالعملية الأكبر في ملبورن منذ المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2000.

وكانت الشرطة قد فرقت المحتجين على الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة بالقوة، واعتقلت العشرات منهم، فيما اتهم المحتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص المطاطي وأسلحة أخرى محظورة ضدهم منها رذاذ الفلفل لتفريقهم في اليوم الأول من الاحتجاجات بالاضافة إلى اعتقال العشرات منهم.

وتعليقا على اندلاع اشتباكات أثناء الاحتجاجات، دعا حزب الخضر اليساري إلى إجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة، فيما حاول رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز تبرير الاعتداء على المحتجين بالقول ‘إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج، ولكن عليهم القيام بذلك بطريقة سلمية’.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتلى محتجون على العدوان على غزة سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، متهمين تل أبيب بارتكاب جرائم حرب. كما اتهموا الحكومة الاسترالية وجهات إعلامية بالانحياز للاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على غزة.

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