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مصادر عبرية: السلطات الاسرائيلية تقرر سحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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