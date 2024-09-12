المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن المقاومة الإسلامية نفذت عملية جديدة ضد موقع الجرداح الواقع قبالة الظهيرة في القطاع الغربي، بالإضافة إلى العملية التي كانت قد نفذتها صباحا بموقع بياض بليدة.

وأشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بلدة مارون الراس، فيما المدفعية الإسرائيلية كانت تتولى في هذه الأثناء قصف أطراف بلدة علما الشعب بالإضافة إلى الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب.

ولفت إلى أن تطورات هذا النهار تنسحب على أمس طويل من الاعتداءات الإسرائيلية، منوهاً: ربما نحن أمام تحولات ومرحلة جديدة يعتمدها الاحتلال من خلال الغارات الكثيفة والعنيفة التي تجاوزت يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم أكثر من 46 غارة على بعض القرى وأطرافها في العمق الجنوبي، بالإضافة إلى الغارات المسيرة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد بعض الأهداف، وخاصة ما جرى عصر أمس في بلدة البياضة القريبة من الناقورة جنوب مدينة صور ما أدى إلى استشهاد شقيقين مدنيين لا يتجاوز عمرهما 17 عاما و12 عاما.

وأكد أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم في سماء المنطقة الجنوبية وبشكل دائري وبعمليات التفافية يجوب من خلالها كامل الحافة وأيضا أجواء المنطقة الجنوبية بشكل عام. فيما لم يغب الطيران المسير طوال الليل وحتى هذه اللحظة من التحليق فوق الأراضي الجنوبية.

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