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اعلام الاحتلال: اطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية اسرائيلية في الشمال

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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