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موقع عبري: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي يلغي زيارة الى تل ابيب بعد رفض وزير الخارجية الاسرائيلي السماح له باجرائها

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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