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نيجرفان بارزاني: المشاكل الموجودة يجب حلها من قبل سلطات كردستان وايران

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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