ضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع استصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال

العالم _ فلسطين

وسط استخفاف وازدراء اميركي واسرائيلي بالقرارات والقوانين الدولية تتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتتواصل معها الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

جرائم يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي على قدم وساق وبضوء أخضر من واشنطن دون مساءلة ولا محاسبة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين يشهدها قطاع غزة وإن قرارات المحاكم لا تحترم، مؤكدا ان ما يحدث في القطاع غير مقبول على الإطلاق.

وقال غوتيريش: "للأسف، مؤسساتنا تواجه صعوبة هائلة في التأكد من أن المساءلة تتم. لدينا محاكم، لكننا نرى أن قرارات المحاكم لا تلقى احتراما وهذا النوع من حالة عدم اليقين تجاه المساءلة غير مقبول بتاتا ويتطلب أيضا تفكيرا جديا."

تصريحات غوتيريش تأتي في وقت تواجه محكمة العدل الدولية وكذلك الجنائية الدولية حملة ضغوط أميركية واسرائيلية منذ صدور قرارات تطالب كيان الاحتلال الاسرائيلي بوقف اعمال الإبادة الجماعية والعمليات في رفح وعدم توسيع الاستيطان.. وكذلك بخصوص طلب الاستعجال بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وبعدما كان أعضاء بالكونغرس الاميركي قد وجهوا تهديدات وتحذيرات للمحكمة الجنائية الدولية يتوقع أن تواجه 3 قاضيات بالمحكمة مخولات بإصدار مذكرات الاعتقال ضغوطا من واشنطن بعدما طلب مدعي عام المحكمة كريم خان الثلاثاء تسريع إصدار مذكرات الاعتقال قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ جلساتها في الـ22 من هذا الشهر.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد واجهت تهديدا اميركيا سابقا الأمر الذي عطل إجراء ضد جرائم الاحتلال عام 2014 كانت قد بدأته رئيسة المحكمة السابقة فاتو بن سودا.

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