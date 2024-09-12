الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

25 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات للاحتلال على قطاع غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :