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المقاومة اللبنانية تستهدف لاول مرة مستوطنة روش هانيكرا بصليات صاروخية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

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