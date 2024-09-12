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مصادر عبرية:إندلاع حريق بشمال سهل الحولة بعد انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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